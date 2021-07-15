Казахстан предварительно договорился о поставках вакцины Pfizer в четвертом квартале – Минздрав

Министерство здравоохранения сообщило о достижении предварительных договоренностей о поставках в Казахстан вакцины Pfizer в четвертом квартале этого года.

«С компанией «Pfizer» достигнута предварительная договоренность на поставку в 4-ом квартале 2021 года», - говорится в сообщении Минздрава, распространенном вечером в четверг.

«Министерством на постоянной основе проводятся переговоры с компанией «Pfizer» по оптимизации условий Соглашений об основных условиях сделки, в том числе проведено совещание на уровне Правительства Республики Казахстан. Вместе с тем, компания «Pfizer» уведомила о необходимости принятия Указа Президента Республики Казахстан для заключения Соглашения по поставке вакцины», - указывается в сообщении.

Минздрав не уточнил объем предполагаемых поставок вакцины.

Впервые о переговорах с Pfizer Минздрав Казахстана сообщал еще зимой. Глава ведомства Алексей Цой говорил, что республика рассчитает получить вакцину в июле. Затем он утверждал, что переговоры продолжаются. В минувшую субботу в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что чиновники сорвали поставку вакцины Pfizer, которая была намечена на май.

«Правительство связывает срыв поставки препарата с рядом требований, которые были выдвинуты Pfizer. Однако требования были стандартными для всех стран, которые закупают вакцину. Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий. Говорят, что президент должен подписать указ. Если в этом есть необходимость я готов это сделать», - сказал тогда Токаев.