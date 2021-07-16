Комитет земельных ресурсов установил грубые нарушения при отчуждении участка института акушерства и гинекологии в Алматы

Комитет по управлению земельными ресурсами Минсельхоза нашел грубые нарушения при отчуждении участка института акушерства и гинекологии в Алматы и намерен добиваться отмены решения акимата. На этом участке развернулось строительство элитного жилого комплекса, против которого выступают жители соседних домов.

«На основании поступивших заявлений от жителей погрангородка г. Алматы в Администрацию Президента, Генеральную прокуратуру, 24 июня текущего года Комитетом по управлению земельными ресурсами в отношении акимата города Алматы и Управления земельных отношений проведены внеплановые проверки. По результатам проведённой проверки установлено, что акиматом города Алматы при вынесении постановление акимата от 13.12.2003 года №5/707-260 грубо нарушены пункт 2 статьи 39 Земельного кодекса», - говорится в комментарии председателя комитета Мурата Темиржанова, который опубликовала депутат мажилиса от Народной партии Ирина Смирнова.

«По результатам проверки в акимат города Алматы внесено предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства в части принятия мер по устранению и недопущению впредь подобных нарушений и о принятии мер по привлечению лиц, допустивших нарушения к ответственности, со сроком исполнения один месяц», - отметил Темиржанов.

Он также добавил, что его ведомство готовит «необходимые материалы в судебные органы для отмены постановления акимата и договоров купли-продажи вышеуказанного земельного участка».

Участок земли на территории Института акушерства и гинекологии был отчужден акиматом Алматы в 2003 году, после чего неоднократно менял собственника. По информации жителей находящегося здесь Погрангородка, в настоящее время застройку участка ведет компания «Enterprise Development Group». Ее учредителями выступают ТОО «Кипрос», принадлежащее Тимуру Кулибаеву, а также его сын Алтай Аскар и бизнесмен Артур Аргингазин.

Жители Погрангородка выступают против строительства и требуют вернуть участок институту. Они отмечают, что к участку нет проезда, поэтому тяжелая строительная техника ездит по территории их Погрангородка, а также Института акушерства и гинекологии.

В сообщении говорится, что жители столкнулись с угрозами в свой адрес, а также насилием, от которого пострадали две женщины. Одна из них подала заявления в полицию, где сначала отказывались начинать расследование, но затем к нему приступили.

Накануне жители Погрангородка вышли на акцию протеста, требуя остановить строительство.