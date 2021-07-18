Число получивших первую дозу вакцины от коронавируса в Казахстане приближается к 4,9 млн.

За сутки первый компонент вакцины получили еще 36 тыс. человек
В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 872 тыс. человек – 25,5% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 773 тыс. человек – 14,9% населения, сообщил Минздрав.
Еще по теме:
- Еще 59 тысяч человек получили первую дозу вакцины от коронавируса в Казахстане
- Четверть населения Казахстана получила первую дозу вакцины от коронавируса
- Казахстан предварительно договорился о поставках вакцины Pfizer в четвертом квартале – Минздрав
- В Казахстане продлили сроки по вакцинации работников бизнеса
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые