Число получивших первую дозу вакцины от коронавируса в Казахстане приближается к 4,9 млн.

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 872 тыс. человек – 25,5% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 773 тыс. человек – 14,9% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 36 тысяч человек – наименьшее число вакцинированных за последние недели. Больше всего в этот день вакцинировано людей в Алматинской области – 5,3 тыс. и Алматы – 5,2 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 653,4 тыс. человек (32,5% населения). Далее следуют Туркестанская область – 505,7 тыс. (24,6%), Алматинская область – 495,6 тыс. (23,8%), Восточно-Казахстанская область – 378,1 тыс. (27,6%), Карагандинская область – 349,6 тыс. (25,5%), Шымкент – 339,9 тыс. (30,8%), столица – 313,3 тыс. (25,9%), Жамбылская область – 260,9 тыс. (22,5%), Костанайская область – 222,6 тыс. (25,6%), Кызылординская область – 207,4 тыс. (25%), Павлодарская область – 204 тыс. (26,8%), Актюбинская область – 198,8 тыс. (21,5%), Акмолинская область – 195,3 тыс. человек (26,2%), Северо-Казахстанская область – 181,2 тыс. (32,9%), Западно-Казахстанская область – 150,1 тыс. (22,3%), Атырауская область – 127,9 тыс. (19%) и Мангистауская область – 88,2 тыс. (11,8%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.