Участники сделки ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании добычи нефти, завершив обсуждения, которые длились 2,5 недели из-за противостояния ОАЭ и Саудовской Аравии. Картель будет ежемесячно увеличивать производство на 400 тыс. баррелей в день, начиная с августа, пока не достигнет уровня производства конца 2019 года, сообщает Bloomberg .

Сделка также предоставит ОАЭ, Ираку и Кувейту более высокие квоты на добычу с мая 2022 года. Перемирие ослабит надвигающееся снижение предложения и уменьшит вероятность инфляционного скачка цен на нефть.

Принятое решение также положит конец дипломатической ссоре между ОАЭ и Саудовской Аравией. Она держала трейдеров в напряжении, поскольку борьба между двумя давними союзниками рисковала разрушить более обширное соглашение между ОПЕК и ее союзниками, которое обеспечивало восстановление цен на нефть.

Вместе с тем новые договоренности дадут потребителям четкое представление о том, как быстро ОПЕК+ восстановит добычу на 5,8 млн баррелей в день, чтобы компенсировать падение производства, произошедшее в первые месяцы пандемии. Наряду с этим они разрешат давние претензии, которые возникли у участников сделки в конце 2020 года. Тогда ОАЭ утверждали, что способ расчета их квоты был несправедлив, поскольку не учитывал дорогостоящих инвестиционных проектов, реализуемых в государстве. В результате, базовый уровень их квоты вырос с изначальных 3,2 млн. баррелей в день до 3,5.

За неделю до окончания переговоров стоимость нефти марки Brent упала на 5-6%, достигнув $71. Против сырья играли опасения по поводу распространения дельта-варианта коронавируса. В условиях ухудшающейся обстановки Международное экономическое агентство предупредило стороны ОПЕК+, что рынок нуждается в больших поставках нефти с их стороны, иначе экономическая часть кризиса значительно затянется.