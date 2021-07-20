Еще 50 тысяч казахстанцев получили первую дозу вакцины от коронавируса

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 4 945 тыс. человек – 25,9% населения страны, оба компонента вакцины получили 2 875 тыс. человек – 15,4% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 50 тысяч человек. Больше всего в этот день людей вакцинировано в Алматинской области – 6,4 тыс. и Алматы – 5,6 тыс.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 662,6 тыс. человек (33% населения). Далее следуют Туркестанская область – 510,4 тыс. (24,9%), Алматинская область – 506,1 тыс. (24,3%), Восточно-Казахстанская область – 384,1 тыс. (28%), Карагандинская область – 354,4 тыс. (25,9%), Шымкент – 343,8 тыс. (31,1%), столица – 317,2 тыс. (26,2%), Жамбылская область – 264,9 тыс. (22,8%), Костанайская область – 225,8 тыс. (26%), Кызылординская область – 210,3 тыс. (25,4%), Павлодарская область – 206,6 тыс. (27,2%), Актюбинская область – 204,7 тыс. (22,1%), Акмолинская область – 198 тыс. человек (26,5%), Северо-Казахстанская область – 183,5 тыс. (33,3%), Западно-Казахстанская область – 152,2 тыс. (22,6%), Атырауская область – 129,8 тыс. (19,3%) и Мангистауская область – 89,9 тыс. (12%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.