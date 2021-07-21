Союз журналистов и фонд «Әділ сөз» требуют расследовать случаи использования Pegasus против журналистов

«Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project – OCCRP) обнародовал информацию об использовании ультрасовременной шпионской программы для прослушки журналистов, политиков и гражданских активистов в более чем 10 странах мира, в том числе и Казахстане. Фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» и Союз журналистов Казахстана считают недопустимым и неприемлемым факт слежки за деятельностью и личной жизнью представителей медиасферы и прослушивания их телефонов. Это является не только прямым нарушением статьи 18 Конституции РК и статьи 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, но и попыткой контролировать и ограничивать свободу слова», - говорится в совместном заявлении.

При этом СЖК и фонд «Әділ сөз» потребовали назвать имена журналистов, оказавшихся в списке прослушки.

«Мы обращаемся к правительству Республики Казахстан, парламенту, комитету национальной безопасности и генеральной прокуратуре с требованием: провести объективное и максимально открытое расследование по данному факту, предав гласности его результаты; назвать имена журналистов и активистов, оказавшихся в данном списке, чтобы они имели возможность обратиться за защитой своих конституционных прав; пересмотреть подход к защите персональных данных и ужесточить наказание за их разглашение», - отмечается в заявлении.

«Фонд «Әділ сөз» и Союз журналистов Казахстана осознают важность отслеживания действий лиц, подозреваемых в преступной деятельности, но со всей ответственностью заявляют, что журналистское и в целом гражданское сообщество к таковым отнесено быть не может», - подчеркивается в заявлении.