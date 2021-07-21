Имена казахстанцев, нарушающих режим самоизоляции, будут публиковать в СМИ, решило правительство

Власти Казахстана придумали новый способ наказывать больных коронавирусной инфекцией и контактных, которые нарушают домашний карантин. Помимо штрафов, их имена будут публиковать в средствах массовой информации. Такое решение принято на очередном совещании МВК по нераспространению COVID-19 под председательством вице-премьера Ералы Тугжанова.

«МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с «красным» и «желтым» статусами, посещающих общественные места, которые зафиксированы через «Ашык». Теперь имена нарушителей с «красным статусом» карантинного режима будут опубликованы в средствах массовой информации», - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МВК в среду.

По итогам недавнего совещания по ситуации с коронавирусом в стране под председательством президента, Тугжанов дал поучения разработать и внести конкретный план оперативных действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции с учетом появления новых штаммов.

Кроме того, должны быть проработаны вопросы регистрации вакцины QazVac в ВОЗ и разработана дорожная карта по ее продвижению на рынки третьих стран. Также поручено проработать вопрос ужесточения требований к соблюдению карантинных ограничений, усилить работу мониторинговых групп, а министерству внутренних дел - создать межведомственную специальную группу по пресечению поддельных паспортов вакцинации.