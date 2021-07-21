Активист Демпартии Абзал Достияров прекратил голодовку в ИВС

Активист незарегистрированной Демократической партии Абзал Достияров, арестованный за мелкое хулиганство и участие в митинге, прекратил голодовку в ИВС. К нему допустили родного брата Даурена Достиярова. Активист через него сообщил, что на него прекратили оказывать давление и попросил сторонников, двое суток продолжавших акцию протеста у департамента полиции, также прекратить голодовку, так как опасается за их здоровье. Об этом сообщается в прямом эфире на странице лидера Демпартии Жанболата Мамая.

«Во-первых, давление, оказываемое на Абзала в тюрьме, прекратилось. Во-вторых, вышло руководство департамента полиции, кроме защитника, к Абзалу допустили его родного брата Даурена Достиярова. Даурен напрямую встретился с Абзалом. По его словам, давление сейчас прекратилось», – сообщил в эфире Жанболат Мамай, добавив, что с сегодняшнего дня активист прекратил голодовку.

«Я благодарен своим соратникам, собравшимся снаружи. Благодаря вашей поддержке со вчерашнего дня давление прекратилось», – зачитал письмо активиста его брат. В письме Достияров также попросил однопартийцев прекратить голодовку, так как опасается за их здоровье.

Около десяти сторонников Демпартии, включая ее лидера Жаболата Мамая, после двух ночей протеста также решили прекратить свою голодовку у департамента полиции. По словам Мамая, если Достияров не освободится в положенный срок 3 августа, или же к нему перестанут допускать адвоката, сторонники Демпартии снова выйдут на акцию протеста.

Абзал Достияров в понедельник должен был выйти на свободу после пяти суток ареста, которые ему дали по обвинению в мелком хулиганстве на митинге Демпартии в Алматы 6 июля. Однако вечером в понедельник выяснилось, что он получил еще 15 суток ареста за участие в митинге. В тот же вечер около десятка сторонников Демпартии объявили голодовку у приемной Департамента полиции Алматы. Адвокат Достиярова Жанара Балгабаева сообщала, что на ее подзащитного оказывают моральное и физическое давление в изоляторе временного содержания. При задержании он был избит, ему дважды вызывали скорую.