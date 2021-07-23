В Казахстане темпы вакцинации остаются ниже показателей начала июля

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 055 тыс. человек – 26,4% населения страны, оба компонента вакцины получили 3 076 тыс. человек – 16,3% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 46 тысяч человек.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 674,8 тыс. человек (33,5% населения). Далее следуют Туркестанская область – 523,3 тыс. (25,5%), Алматинская область – 517,6 тыс. (24,8%), Восточно-Казахстанская область – 395,1 тыс. (28,7%), Карагандинская область – 361,9 тыс. (26,4%), Шымкент – 349,5 тыс. (31,6%), столица – 322,8 тыс. (26,7%), Жамбылская область – 270,4 тыс. (23,2%), Костанайская область – 230,7 тыс. (26,5%), Кызылординская область – 217 тыс. (26,3%), Актюбинская область – 211,5 тыс. (22,7%), Павлодарская область – 210 тыс. (27,6%), Акмолинская область – 202,8 тыс. человек (27%), Северо-Казахстанская область – 186,8 тыс. (33,8%), Западно-Казахстанская область – 155,3 тыс. (23,1%), Атырауская область – 132,9 тыс. (19,8%) и Мангистауская область – 92,6 тыс. (12,3%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.