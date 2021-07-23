Нужно будет подтверждать отрицательный ПЦР тест через приложение «Путешествую без COVID-19»
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С 25 июля вступают новые правила для казахстанцев, прилетающих в Россию
Фотография Искандера Салиходжаева

Казахстанцы, прилетающие в Россию, должны будут подтвердить отрицательный результат теста на ПЦР через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19», сообщает Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации. Тест необходимо сделать не ранее чем за три дня до прибытия.

Новые правила действуют с 25 июля для прилета авиарейсами из государств-членов ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 20 июля, тест на COVID-19 должен быть сделан не ранее чем за три дня до прибытия.

С 1 сентября приложение «Путешествую без COVID-19» станет обязательным для прилета авиарейсами из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Граждане Казахстана, въезжающие в Россию из третьих стран, с которыми Россия возобновила прямые рейсы, должны предоставлять, как и ранее, ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до пересечения границы Российской Федерации.

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