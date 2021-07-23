Всего 0,09% вакцинированных казахстанцев заболели коронавирусом

После получения первого компонента заболели 2384 человек, после второго — 2380. «Хочу отметить, что по-прежнему это ничтожно малый процент от числа вакцинированных — 0,09 процентов», — подчеркнула Айжан Есмагамбетова.

В разрезе вакцин это выглядит так: из получивших «Спутник-V» — 2048 заболели после первого компонента, 2102 — после второго. По Hayat —246 после первой дозы, 221 — после второй. CoronaVac — 45 получивших первый компонент, 11 — после второго. Что касается вакцины QazVac, то 41 человек заболел после первого компонента, 45 — после второго.