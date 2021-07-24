В Жанаозене на забастовку вышли сотрудники еще одного предприятия

Накануне в Жанаозене объявили забастовку около 80 сотрудников еще одной компании — «UTS LLС», которая является субподрядчиком компании «Озенмунайгаз», сообщает радио « Азаттык ».

Рабочие требуют от руководства 100%-ного повышения заработной платы, оплаты за весь день при посменной работе, выплаты заработной платы работающим в ночное время в размере 1,5 ставки, компенсации за работу во взрывоопасных зонах, повышения оплаты за работу в праздники.

По словам рабочих, сейчас они получают зарплату в размере 110–165 тысяч тенге, что, по их мнению, несоразмерно профессиональным рискам и недостаточно для жизни. Работающие с химическими очистителями на радиационных трубопроводах «Озенмунайгаза» рабочие говорят, что это очень вредно для здоровья, но они не получали компенсаций с момента открытия завода.

«Это место еще называют "могилой", потому что оно очень вредно для здоровья. С такой зарплатой, как сейчас, не стоит рисковать жизнью. А теперь еда, всё дорожает. Надо содержать детей. Платить за аренду. Мы давно предъявляем претензии», — сказал один из рабочих.

По их данным, в компании работает около 90 сотрудников: 80 прекратили работу и объявили забастовку. Во второй половине дня 23 июля их посетил исполнительный директор компании Берик Галиев.

«Он сказал, что они не могут выполнить ваши требования и комиссия не создана», — сказал Азаттыку один из забастовщиков. Вечером 23 июля Азаттык связывался с Галиевым. По его словам, руководство компании пытается решить проблему.

«Мы записали требования рабочих. Была встреча. Там сейчас сидят ребята (на месте забастовки. — Ред.). Я передал своему начальству. Руководство принимает решение и собирается уезжать [в Алматы]. Они приезжали, чтобы посетить встречу и выслушать жалобы рабочих. Работа остановлена. Мы закрыли все рабочие места», — сказал он.

В настоящее время в Жанаозене, по последней информации, бастуют работники предприятия НБКС, которое занимается уборкой помещений нефтедобывающей компании «Озенмунайгаз»; водители и грузчики коммунального предприятия «Тазалык-С»; сотрудники компании Оilfield equipment and services; работники нефтесервисной компании «Актау Мунай Сервис»; водители компании KUNAN HOLDING, оказывающей транспортные услуги «Озенмунайгазу».

С начала июля в городе бастовали рабочие более десятка компаний.