Это третья награда Казахстана на играх
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Зульфия Чиншанло завоевала «бронзу» на Олимпиаде в Токио
Фото Национального олимпийского комитета

Тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Это третья награда Казахстана на Играх – все они бронзовые.

Чиншанло уступила филиппинке Диаз, взявшей «золото», установив два олимпийских рекорда и китаянке Лиао.

Накануне «бронзу» взял тяжелоатлет Игорь Сон. Чиншанло и Сон – единственные тяжелоатлеты, отправившиеся на Олимпийские игры в Токио.

Зульфия Чиншанло, которой сейчас 28 лет, брала «золото» на Олимпийских играх в Лондоне, но спустя четыре года была лишена награды, как и остальные тяжелоатлеты из Казахстана, взявшие главные награды в Лондоне – Илья Ильин (также лишился «золота» в Пекине), Майя Манеза и Светлана Подобедова. Всех спортсменов обвинили в употреблении допинга.

Чиншанло вернулась к соревнованиям два года спустя, Ильин предпринял попытку вернуться, но в прошлом году завершил карьеру, Манеза и Подобедова завершили карьеру после дисквалификации.

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