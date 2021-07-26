Зульфия Чиншанло завоевала «бронзу» на Олимпиаде в Токио

Тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Это третья награда Казахстана на Играх – все они бронзовые.

Чиншанло уступила филиппинке Диаз, взявшей «золото», установив два олимпийских рекорда и китаянке Лиао.

Накануне «бронзу» взял тяжелоатлет Игорь Сон. Чиншанло и Сон – единственные тяжелоатлеты, отправившиеся на Олимпийские игры в Токио.

Зульфия Чиншанло, которой сейчас 28 лет, брала «золото» на Олимпийских играх в Лондоне, но спустя четыре года была лишена награды, как и остальные тяжелоатлеты из Казахстана, взявшие главные награды в Лондоне – Илья Ильин (также лишился «золота» в Пекине), Майя Манеза и Светлана Подобедова. Всех спортсменов обвинили в употреблении допинга.

Чиншанло вернулась к соревнованиям два года спустя, Ильин предпринял попытку вернуться, но в прошлом году завершил карьеру, Манеза и Подобедова завершили карьеру после дисквалификации.