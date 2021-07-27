Вакцину CoronaVac поставят в Алматы в ближайшие две-три недели

Переговоры о поставках уже завершены
Вакцину CoronaVac китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech поставят в Алматы в ближайшие 2-3 недели, сообщил руководитель управления общественного здоровья Нариман Табынбаев во время брифинга. Переговоры с компанией уже проведены.
Еще по теме:
- Еще 43 тысячи человек в Казахстане получили первую дозу вакцины от коронавируса
- Еще 18 тысяч человек вакцинировано в Казахстане за сутки
- Мангистауская область осталась единственным регионом Казахстана, где первую дозу вакцины получило меньше 20% населения
- В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получили 5,1 млн. человек
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые