Переговоры о поставках уже завершены
Вакцину CoronaVac поставят в Алматы в ближайшие две-три недели
Фото с сайта 1tv.ge

Вакцину CoronaVac китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech поставят в Алматы в ближайшие 2-3 недели, сообщил руководитель управления общественного здоровья Нариман Табынбаев во время брифинга. Переговоры с компанией уже проведены.

«Людям понравилась вакцина CoronaVac. Идет большой спрос. Мы получили информацию со стороны Министерства Здравоохранения, что уже были проведены переговоры и в ближайшее время будут поставки в Алматы. Я думаю, максимум 2-3 недели», — сообщил Табынбаев.

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