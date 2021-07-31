Еще 49 тысяч человек получили в Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса за сутки

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 371 тыс. человек – 28% населения страны, оба компонента вакцины получили 3 731 тыс. человек – 19,7% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 49 тысяч человек.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 715 тыс. человек (35,3% населения). Далее следуют Туркестанская область – 576,2 тыс. (27,8%), Алматинская область – 545 тыс. (26,2%), Восточно-Казахстанская область – 425 тыс. (30,9%), Карагандинская область – 384,9 тыс. (28%), Шымкент – 364,9 тыс. (32,8%), столица – 338,4 тыс. (27,9%), Жамбылская область – 284,8 тыс. (24,4%), Костанайская область – 243,2 тыс. (28%), Кызылординская область – 229 тыс. (27,7%), Актюбинская область – 226,3 тыс. (24,3%), Павлодарская область – 221,2 тыс. (29%), Акмолинская область – 214,4 тыс. человек (28,4%), Северо-Казахстанская область – 195,5 тыс. (35,3%), Западно-Казахстанская область – 163,4 тыс. (24,4%), Атырауская область – 141,9 тыс. (21%) и Мангистауская область – 101,7 тыс. (13,4%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.