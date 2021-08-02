Заключено новое соглашение
  • 372
Карагандинский фармкомплекс выпустит еще 2 млн доз вакцины «Спутник V»
Фото primeminister.kz

Карагандинский фармацевтический комплекс заключил договор с «СК-Фармацией» о поставке еще 2 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», передает «Казинформ».

«Исполнив в срок свои обязательства по поставке 5 млн доз препарата «Спутник V» для вакцинации граждан страны, Карагандинский фармацевтический комплекс взял на себя новые гарантии по выпуску и поставке российского препарата разработки НИЦ им. Гамалеи против коронавирусной инфекции. Между КФК и «СК-Фармация» заключено соглашение о поставке еще 2 млн доз «Спутник V» для вакцинации граждан», - говорится в сообщении КФК.

Уточняется, что вакцина будет поставлена в ближайшие два месяца (август-сентябрь), а «условия контракта будут соблюдены в полном объеме», заверяет фармкомплекс.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
С 2 августа в столице, Алматы, Шымкенте, Атырау и Караганде усилят ограничительные меры
Новости
Минобразования переведет школы на традиционный формат обучения только с разрешения МВК
Новости
В Мангистауской области на забастовку вышли работники аутсорсинговой компании «Каражанбасмуная»
Новости
Акимат Алматы оценил реконструкцию сквера возле КБТУ в 736,6 млн. тенге
Новости
Почти 7000 случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки
Новости
Умер режиссер и общественный деятель Болат Атабаев