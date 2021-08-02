Карагандинский фармкомплекс выпустит еще 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Заключено новое соглашение
Карагандинский фармацевтический комплекс заключил договор с «СК-Фармацией» о поставке еще 2 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», передает «Казинформ».
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