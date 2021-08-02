Эти доказательства нашли журналисты
Санконтроль Алматы не смог найти доказательства, что еврейская община провела мероприятие в отеле Rixos
Фото со страницы KEDEM Kyiv Jewish Community

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы не смог найти доказательства, что еврейская община проводила мероприятие в отеле Rixos, поэтому не привлекло его к ответственности, а наказало только руководителя синагоги города. Доказательства между тем можно найти за несколько минут.

"Центральная синагога допустила нарушение ограничений – организовала религиозное мероприятие, при этом никаких заявок от них не поступало. В отношении руководителя указанного учреждения была вынесена мера административного воздействия – штраф в размере 30 МРП", – сообщила заместитель руководителя департамента Асель Калыкова.

По ее словам, руководство отеля не знало о проведении массового мероприятия, поэтому они не были привлечены к административной отвественности: "Установлено, что внутри помещения мероприятие не проводили, а просто фотографировались на фоне, это по материалам, которые были представлены. По заверениям отеля, они не были в курсе этих событий".

Между тем в социальных сетях опубликованы фотографии со встречи еврейской общины, на которых видно, что встреча проходила в банкетном зале отеля Rixos. Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов отметил, что меры по привлечению отеля к отвественности будут приняты только в случае поступления материалов мониторинговых групп.

"В случае поступления материалов от мониторинговых групп по нарушению, будут приняты меры по привлечению к административной ответственности", – сообщил он.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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