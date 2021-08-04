Более 4 млн. казахстанцев полностью привиты от коронавируса – Минздрав

В Казахстане первую дозу вакцины от коронавируса получило 5 531 тыс. человек – 29,1% населения страны, оба компонента вакцины получили 4 049 тыс. человек – 21,2% населения, сообщил Минздрав.

За минувшие сутки в Казахстане вакцинировано около 51 тысячи человек – почти столько же, сколько и днем ранее.

Алматы лидирует по числу вакцинированных: в городе первую дозу получили 742 тыс. человек (37,1% населения). Далее следуют Туркестанская область – 597 тыс. (29,1%), Алматинская область – 561,5 тыс. (26,9%), Восточно-Казахстанская область – 435,4 тыс. (32%), Карагандинская область – 396 тыс. (28,8%), Шымкент – 373,7 тыс. (34,2%), столица – 348,2 тыс. (28,9%), Жамбылская область – 292,1 тыс. (25,6%), Костанайская область – 250,2 тыс. (29%), Кызылординская область – 234,5 тыс. (28,5%), Актюбинская область – 232,6 тыс. (25,9%), Павлодарская область – 228,3 тыс. (30,4%), Акмолинская область – 220,1 тыс. человек (29,8%), Северо-Казахстанская область – 199,5 тыс. (36,7%), Западно-Казахстанская область – 167,4 тыс. (25,2%), Атырауская область – 146,4 тыс. (22,1%) и Мангистауская область – 106,1 тыс. (14,6%).

Вакцинация от коронавируса в Казахстане стартовала 1 февраля, но в первые два месяца вакцину могли получить только медики, учителя и силовики. В начале апреля вакцины стали доступны другим казахстанцам.