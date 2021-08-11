Объекты образования не имеют права требовать с родителей паспорта вакцинации, заявили в профильном управлении столицы

Управление образования столицы заверяет, что не давало указаний объектам образования города собирать с родителей паспорта вакцинации. А вход детей в учреждения разрешен при наличии у родителей как «зеленого», так и «синего» статуса в приложении Ashyq.

«Для родителей, сопровождающих детей, посетителей и работников детских садов достаточно подтвердить «зеленый» либо «синий» статус посредством смартфона, наличие паспортов вакцинации не требуется. Управление образования не давало рекомендации по поводу сбора паспортов здоровья и другой дополнительной документации, не входящей в перечень государственной услуги в сфере дошкольного образования. С руководителями дошкольных организаций дополнительно будет проведена разъяснительная работа по указанным в обращении фактам», - сообщили Vласти в управлении образования столицы.

Ранее появилась информация о том, что в отдельных детских садах столицы у родителей начали собирать паспорта вакцинации. При этом родителей, имеющих «синий» статус, просили предоставить справку о медотводе. Педагоги объясняли это выданными рекомендациями со стороны управления образования города.

В управлении образования на запрос Vласти также отметили, что деятельность всех организаций в период карантина регламентируется постановлениями главного государственного санврача. При этом в последнем документе предписано со 2 августа в столице приостановить деятельность всех предприятий и организаций, вне зависимости от форм собственности, не участвующих в проекте Ashyq. В этой связи «все дошкольные организации столицы стали добровольными участниками Ashyq».