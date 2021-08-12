Фонд поддержки животноводам Мангистасуской области был создан спонтанно – МСХ

И.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев объяснил создание фонда для поддержки животноводов Мангистауской области, пострадавшим от засухи. Однако, как он признался на брифинге в службе центральных коммуникаций в четверг, он понятия не имеет, чем занимается этот фонд.

«К сожалению, я не знаю, что это за счет «Казимпэкс-Актау». Но он был нам представлен акиматом Мангистауской области. Я так понял, что этот фонд у них используется для таких вот разных ситуаций», - сказал Карашукеев.

Он пояснил, ранее сотрудники министерства сельского хозяйства изъявили желание перечислить однодневную зарплату пострадавшим животноводам. Но оказалось, что в Мангистауской области нет счета, на который можно было бы перечислить средства. Поэтому на заседании оперативного штаба глава МСХ обратился в акимату региона решить возникший вопрос.

«(На оперштабе – V) присутствовал господин Галымжан Ниязов, (мы попросили – V), чтобы они предоставили один счет, и чтобы в использовании он был прозрачен. Поэтому акимат области предоставил этот счет и сказал: это будет отдельный счет внутри фонда, все средства, которые туда попадут, отчеты по ним, целевое использование, куда направили, в обязательном порядке будут транспарентно предоставляться общественности», - добавил и.о. министра.

Он также сообщил, что перечисления в этот фонд - дело добровольное.

Накануне на сайте МСХ было опубликовано обращение к трудовым коллективам с просьбой помочь финансово фермерам Мангистауской области. В качестве реквизитов был указал фонд «Казимпекс-Актау». При этом согласно открытым данным, ранее фонд занимался содействием правоохранительным органам и специальным службам в борьбе с терроризмом, экстремизмом и иными преступлениями.