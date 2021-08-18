Агентства ООН в Афганистане временно передислоцируют в Алматы – МИД

В Алматы временно разместят агентства Организации Объединенных Наций, аккредитованные в Афганистане, их передислокация началась в среду, сообщил МИД Казахстана поздно вечером в этот день.

«В связи с эскалацией внутриполитической ситуации в ООН обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в ИРА. В духе всестороннего взаимодействия Казахстана с ООН и в рамках обязательств Республики Казахстан как полноправного члена этой организации, президент Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать обращение ООН», - говорится в распространенном сообщении МИД.

Внешнеполитическое ведомство сообщает, что «первый борт с сотрудниками UNAMA приземлился в аэропорту Алматы» в среду вечером.

О том, сколько всего сотрудников агентств ООН переведут в Алматы в сообщении не уточняется.

«Прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН», - отмечает внешнеполитическое ведомство. В нем также подчеркнули, что МИД совместно с акиматом Алматы занят размещением прибывших.

«Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других ООН-овских агентств в Алматы будет временным, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане. Все расходы по проживанию сотрудников, аренде офисных помещений и другие полностью будут финансироваться из бюджета ООН», - говорится в сообщении.