Еще 108 сотрудников ООН доставлены из Кабула в Алматы

Второй рейс с сотрудниками ООН прибыл из Кабула в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в представительстве ООН в РК.

На борту самолета, которой прибыл в Алматы накануне, по данным агентства, находились около 100 человек.

Между тем «Казинформ» сообщает, что в Алматы прибыли 108 сотрудников ООН.

«Вчера вечером прибыл второй борт, как ранее спецпредставитель ООН в Афганистане на брифинге в СЦК озвучил, что ожидается второй борт. 108 пассажиров сотрудников ООН. Они также размещены в Алматы », - отметили в пресс-службе ООН в Казахстане.

Сейчас все они находятся на карантине.

Первый рейс со 141 сотрудником ООН прибыл в Казахстан 18 августа. В МИД Казахстана сообщали, что ООН просит принять еще 69 сотрудников. В Алматы все они будут находиться временно – предварительно полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане, продолжая работать в удаленном режиме. Все расходы по проживанию сотрудников, аренде офисных помещений полностью будут финансироваться из бюджета ООН.