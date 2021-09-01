​Токаев рассказал о ходе модернизации политической системы Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, рассказал о ходе модернизации политической системы страны. Наряду с реформой местного самоуправления государство намерено заняться развитием гражданской культуры; внимательнее относиться к квотам для женщин и молодежи в избирательных списках; вовлекать людей с особыми потребностями в управленческие процессы; расширять политические и экономические права женщин; а также совершенствовать сферу защиты прав человека.

Поэтапная политическая модернизация – одна из главных задач стратегического курса государства, утверждает президент. Он отметил, что за последние два года удалось осуществить целый ряд серьезных преобразований. Так, принят новый закон, закрепивший уведомительный принцип проведения митингов, до 5% снижен порог прохождения партий в Мажилис, а в избирательные бюллетени добавлена графа «против всех».

«Важнейшим шагом стало введение прямой выборности сельских акимов – это принципиальный момент политической реформы, предложенной мной в прошлогоднем послании. Данное решение напрямую затрагивает интересы сельчан, то есть – более 40% казахстанцев. Мы на правильном пути. И уже в 2024 году граждане получат возможность хотя бы в пилотном режиме избирать акимов районов.

Еще одним приоритетом совершенствования системы местного самоуправления должно стать развитие гражданской культуры. Администрации президента предстоит разработать эффективный механизм поддержки гражданских инициатив сельской местности. Нужно адаптировать под запросы сельских НПО систему грантового финансирования, внедрить упрощенный режим их получения. Это даст хороший импульс социальной активности на селе».

По словам президента, внедрение нормы о 30% квоте для женщин и молодежи в избирательных списках подтолкнуло партии к более активной работе, омоложению своих рядов и поиску новых лиц. Вместе с тем в итоговых составах народных избранников квота не нашла должного отражения. Поэтому, настаивает президент, важно законодательно закрепить норму об обязательном учете данной квоты при распределении депутатских мандатов.

«Мы строим инклюзивное общество. Пока же в нашей стране люди с особыми потребностями слабо представлены в общественно-политической жизни. Я предлагаю расширить перечень квотируемых категорий граждан, помимо женщин и молодежи, установить квоты и для людей с особыми потребностями», − подчеркнул Токаев.

Отдельно выделяя сферу защиты прав человека, президент сообщил, что за два последних года Казахстан заметно продвинулся в вышеназванном направлении. В январе текущего года президент подписал закон «О ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах», направленного на отмену смертной казни.

«Теперь нам предстоит гармонизировать норму уголовного кодекса с положениями Второго Факультативного протокола. Соответствующий закон, надеюсь, будет принят до конца года. В начале лета, в соответствии с моим указом, правительством утвержден комплексный план по защите прав человека. Этот важный документ закладывает долгосрочную институциональную основу дальнейшего совершенствования системы защиты прав человека в Казахстане», − рассказал Токаев об одном из следующих шагов.

Кроме того, после принятия специализированного комплексного плана, началась активная работа по достижению гендерного равенства. Экономические и политические позиции женщин в обществе должны быть обеспечены максимальной поддержкой. За эту работу ответственна администрация президента, которой необходимо будет внести ряд изменений в концепцию семейной и гендерной политики.

Серьезные изменения, как рассказал Токаев, происходят и в правоохранительной системе. С 1 июля 2021 года в Казахстане функционирует административная юстиция. Этот институт по-новому выстраивает взаимоотношения государственного аппарата и граждан: «Внедряются современные форматы деятельности судов, сокращаются излишние судебные процедуры. На законодательном уровне обеспечена трактовка всех противоречий и неясностей законодательства в пользу граждан и бизнеса. С внедрением трехзвенной модели усилилась защита участников уголовного процесса. С начала текущего года предотвращено необоснованное вовлечение в уголовную орбиту более 2 тысяч граждан, повысилась оперативность прокурорского надзора. 98% безосновательных решений отменены в течение трех суток».

Токаев настаивает на том, что компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов должны быть поэтапно расширены. Он полагает, что это повысит их ответственность и усилит механизмы правовой оценки результатов расследования.

Помимо прочего органы внутренних дел были освобождены от ряда непрофильных функций. Был повышен статус участковых инспекторов − они наделены дополнительными полномочиями в сфере профилактики правонарушений. В ряде регионов в пилотном режиме запущена сервисная модель полиции. Следующий этап – ее масштабирование. «Успех данной работы во многом зависит от вовлеченности местных органов власти, которые должны понимать суть нововведений, оказывать содействие полиции.

Вместе с тем президент указал на важность практических вопросов борьбы с преступностью, особенно в связи с беспокойством граждан из-за роста мошенничества. Генеральной прокуратуре предстоит разработать комплекс мер по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам.

На особом контроле должны стоять вопросы предотвращения и пресечения сексуальных преступлений против детей, особенно оставшихся без попечения родителей.

Страшную угрозу благополучию будущих поколений представляет распространение наркотиков, в том числе синтетических. Правоохранительным органам поручается поставить мощный заслон на пути распространения этой заразы среди наших граждан, особенно – среди молодежи».

Президент также поручил продолжать борьбу с коррупцией. Профильному агентству до конца года нужно внести на утверждение стратегический документ, определяющий программу действий правительства на среднесрочный период. При этом, отметил Токаев, особое внимание следует уделить искоренению бытовой коррупции.

«Защищая права граждан, нельзя забывать и о правах правозащитников, в том числе адвокатов. Следует обеспечить безопасность их деятельности, пресекать незаконные действия, препятствующие их работе», − заключил президент.