Редакция The Village Kazakhstan получает угрозы после публикации резонансного материала

У них и журналистки Асем Жапишевой требуют удалить материал
Редакция издания The Village Kazakhstan поздно вечером в среду сообщила о получении угроз и требовании удалить резонансный репортаж журналистки Асем Жапишевой о жизни семьи мальчика из села Абай после насилия над ним.
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