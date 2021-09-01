Редакция The Village Kazakhstan получает угрозы после публикации резонансного материала

Редакция издания The Village Kazakhstan поздно вечером в среду сообщила о получении угроз и требовании удалить резонансный репортаж журналистки Асем Жапишевой о жизни семьи мальчика из села Абай после насилия над ним.

«Мы вынуждены сообщить, что прямо сейчас на нашу редакцию совершается атака неустановленных лиц, представляющихся различными ведомствами с требованием удалить статью. Мы требуем прекратить давление на независимых журналистов. Мы не намерены удалять опубликованный материал», - говорится в сообщении TheVillage Kazakhstan.

Перед этим об угрозах сообщила и Жапишева.

«После публикации репортажа мне начали поступать телефонные угрозы от неизвестных людей, представляющихся представителями (простите) разных ведомств с требованием удалить материал», - написала журналистка в своем Telegram-канале.

Репортаж, опубликованный ранее в среду, рассказывает о том, как живет семья мальчика, который три года назад в течение нескольких месяцев подвергался насилию со стороны старшеклассников. Эти события стали одними из самых обсуждаемых в то время, но, как следует из репортажа Жапишевой, мало кто из виновных был привлечен к ответственности, родные мальчика остаются в том же селе и сталкиваются с давлением и угрозами.