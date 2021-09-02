Карантин смягчают в Алматы

Продлена работа общепита в будни, разрешена его работа в выходные
В Алматы с субботы смягчат карантин «в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации», говорится в новом постановлении главного санврача, опубликованном поздно вечером в четверг.
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