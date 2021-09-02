Карантин смягчают в Алматы

В Алматы с субботы смягчат карантин «в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации», говорится в новом постановлении главного санврача, опубликованном поздно вечером в четверг.

Согласно постановлению, в выходные разрешена работа объектов бизнеса, работники и посетители которого имеют «зеленый статус» в приложении Ashyq – они вакцинированы, либо сдавали пцр-тест не более недели назад.

В будни с понедельника объектам бизнеса разрешена работа до полуночи.

Ситуация с распространением коронавируса в Алматы начала ухудшаться в начале июль, карантин в городе был усилен только в начале августа. К концу этого месяца в городе ежедневно регистрировалось 1,5-1,6 тысяч новых случаев коронавируса, в настоящее время – 1,2-1,3 тысячи, что существенно превышает показатели во всех остальных регионах Казахстана.