Забастовка работников завода по производству и переработке соли «Аралтуз» продолжается третий день

В минувшую среду забастовку начали рабочие завода по производству йодированной соли «Аралтуз», близ города Арал в Кызылординской области. Они недовольны тем, что АО «Аралтуз» не повышало им зарплату с 2014 года, которая остается на уровне 48 тыс. тенге, сообщает Радио Азаттык .

«У нас мирные требования. Пусть наши зарплаты поднимут до 100 тысяч» – говорит бастующий Акылжан Киылбаев.

По словам одного из рабочих Бауыржана Сарсенбекова, месяц назад они написали письмо руководству с требованием поднять им зарплату. Это подтвердил и председатель местного профсоюза Толеген Жайназаров: «Мы ходили к руководству вместе с работниками. Они не дали нам конкретного ответа» – говорит он.

«Аралтуз» является одним из крупнейших предприятий по производству и переработке соли. По данным компании, они производят около 450 тыс. тонн соли, из которых 75% экспортируется в соседние страны. В компании работает более 1200 сотрудников.