Забастовка работников завода по производству и переработке соли «Аралтуз» продолжается третий день

Они требуют повышения зарплат с 48 тыс. тенге до 100 тыс.
В минувшую среду забастовку начали рабочие завода по производству йодированной соли «Аралтуз», близ города Арал в Кызылординской области. Они недовольны тем, что АО «Аралтуз» не повышало им зарплату с 2014 года, которая остается на уровне 48 тыс. тенге, сообщает Радио Азаттык.
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