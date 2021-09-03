Они требуют повышения зарплат с 48 тыс. тенге до 100 тыс.
Забастовка работников завода по производству и переработке соли «Аралтуз» продолжается третий день
Фото Радио Азаттык

В минувшую среду забастовку начали рабочие завода по производству йодированной соли «Аралтуз», близ города Арал в Кызылординской области. Они недовольны тем, что АО «Аралтуз» не повышало им зарплату с 2014 года, которая остается на уровне 48 тыс. тенге, сообщает Радио Азаттык.

«У нас мирные требования. Пусть наши зарплаты поднимут до 100 тысяч» – говорит бастующий Акылжан Киылбаев.

По словам одного из рабочих Бауыржана Сарсенбекова, месяц назад они написали письмо руководству с требованием поднять им зарплату. Это подтвердил и председатель местного профсоюза Толеген Жайназаров: «Мы ходили к руководству вместе с работниками. Они не дали нам конкретного ответа» – говорит он.

«Аралтуз» является одним из крупнейших предприятий по производству и переработке соли. По данным компании, они производят около 450 тыс. тонн соли, из которых 75% экспортируется в соседние страны. В компании работает более 1200 сотрудников.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Шымкент и столица лидируют по приросту населения
Новости
В сентябре в Алматы ожидается спад заболеваемости коронавирусом до 500-600 случаев в сутки – Бекшин
Новости
Алматинцы, привившиеся за рубежом, смогут зарегистрироваться в базе вакцинированных в поликлинике – Бекшин
Токаев объяснил, почему Казахстан отказался принять афганских беженцев
Новости
Отношение к «Талибану» будут предопределять торговые отношения Казахстана и Афганистана – Токаев
Новости
В Алматы утвердили программу гуманного регулирования численности бродячих животных
Просматриваемые
Новости
Редакция The Village Kazakhstan получает угрозы после публикации резонансного материала
Новости
Минимальная зарплата в Казахстане с 1 января 2022 года вырастет до 60 тыс. тенге
Новости
Токаев сменил председателя комиссии по правам человека при президенте РК
Новости
Карантин смягчают в Алматы
Новости
Канат Алпысбаев покидает пост предправления «Казпочты»
Новости
Дзюдоистка Зарина Байбатина выиграла серебро Паралимпийских игр