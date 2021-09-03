В сентябре в Алматы ожидается спад заболеваемости коронавирусом до 500-600 случаев в сутки – Бекшин

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на онлайн-брифинге в пятницу озвучил обновленный прогноз заболеваемости коронавирусом. Исходя из него, в сентябре в городе ожидается спад регистрации случаев коронавируса с 1 300 до 500-600 в сутки. Дальнейшее снижение ожидается в октябре, с условием, что в городе не выявят новый штамм COVID-19.

«Последний прогноз мы делали 22 августа. Мы видим, что спустя две недели эпидемиологическая ситуация развивается примерно так, как мы и прогнозировали. В начале сентября должно было составить примерно 1 300 случаев, у нас 1 058 случаев сегодня, вчера мы имели 1 287 случаев. Прогноз совпал. Мы ожидаем, что количество случаев заболевания в сентябре снизится с 1 300 до 500-600 случаев в день. В октябре ожидаем дальнейшее снижение, если не будет нового мутированного штамма, до 100-200 случаев», - сказал Бекшин.

При этом он отметил, что с учетом начала нового учебного года для школьников и студентов и ослабления карантина в Алматы, окончательный прогноз будет обновлен «на днях».

«С учетом того, что только-только дети и студенты приступили к занятиям, ситуация будет меняться, с учетом ограничительных мероприятий, мы хотим, чтобы это не повлияло на заболеваемость», - отметил санврач.