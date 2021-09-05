Создателю базы жертв лагерей и тюрем Синьцзяна на пять лет запретили въезжать в Казахстан

Создателю базы данных жертв лагерей перевоспитания и тюрем Синьцзяня Евгению Бунину на пять лет запретили въезд в Казахстан. Об этом он сообщил вечером в субботу на своей странице в Facebook.

«Мне запретили въезжать в Казахстан на 5 лет. Только что узнал об этом, – написал он. – После месяца, проведенного в Бишкеке (без каких-либо проблем), я прилетел сегодня ночью в Алматы, и меня не пропустили на паспортном контроле (после ставшего обычным теперь «пожалуйста, присядьте и подождите, пока ваш паспорт у нас»). Через 5-10 минут две девушки из Air Astana подошли и предложили помочь купить билет из Алматы, так как мне якобы запретили въезд в страну. Вскоре подошел работник паспортного контроля и пояснил, что мне запретили въезжать в Казахстан на 5 лет», – говорится в публикации Бунина. Он также пишет, что на вопрос о причинах запрета ему посоветовали обратиться в МИД страны.

«В итоге я вновь покидаю Центральную Азию, через месяц после возвращения сюда, на рейсе, вылетающем в шесть часов утра. Надеюсь, что мне не запретили въезд в Кыргызстан, но возвращение туда после всего этого меня беспокоит, я подозреваю, что меня как минимум остановят», – также сообщил он.

Евгений Бунин – создатель базы данных узников лагерей перевоспитания и тюрем Синьцзяня shahit.biz, насчитывающей уже более 24 тысяч свидетельств. Этим сайтом пользуются мировые СМИ и правозащитные организации.

Vласть записывала интервью с Евгением Буниным: «Тихим регионом Синьцзян не станет еще десятки лет».