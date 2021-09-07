Прокуратура Алматы отказалась рассматривать обращение жителей Самал-3, выступающих против застройки сквера

Прокуратура Алматы отказалась рассматривать обращение жителей микрорайона Самал-3, выступающих против застройки сквера компанией ТОО «SAMAL Residence». В ответе на запрос представителя инициативной группы ведомство заявило, что подобные случаи не входят в его компетенцию.

В прокуратуре подчеркнули, что ее сотрудники рассматривают обращения при угрозе необратимых последствий (для жизни, здоровья людей или безопасности страны), а также нарушении прав неограниченного круга лиц или лиц, неспособных самостоятельно себя защитить (в силу физических, психических и иных обстоятельств). «Данное обращение под вышеуказанные критерии не подпадает», − утверждают в ведомстве.

Вместе с тем представители прокуратуры полагают, что возможности акимата Алматы по решению проблемы жителей Самал-3 не исчерпаны. В связи с чем ведомство переадресовало их запрос. Однако в своем ответе власти города в очередной раз сообщили, что конфликт жильцов близлежащих домов с застройщиком может быть разрешен только в суде или в порядке медиации.

«SAMAL Residence» начал строительство жилого комплекса на территории сквера в микрорайоне Самал-3 в марте 2020 года. Компания сразу же столкнулась с недовольством жителей близлежащих домов, которые возмутились нежеланием застройщика и властей обсудить проект строительства до начала работ. Уже после этого управление городского планирования и урбанистики дало компании задание провести общественные слушания, чтобы получить согласие жителей на стройку и снос расположенных в сквере деревьев.

К началу заседаний в акимате и последовавших за этим судебных слушаний застройщику удалось собрать 77 подписей. Жители полагают, что застройщик получил часть подписей, одобряющих строительство, обманным путем. Однако подписи позволили компании продолжать строительные работы до момента, пока их не приостановил акимат после того, как жители организовали первый сход в защиту сквера.

«SAMAL Residence» отреагировала на это иском в специализированный межрайонный экономический суд Алматы к управлению городского планирования и урбанистики акимата. Суд принял решение в пользу застройщика и не пересмотрел его после первой апелляции. К этому моменту власти города подали ходатайство в Верховный суд о пересмотре решения суда первой инстанции. «По мере вынесения решения Верховного суда будет принято окончательное решение по вопросу [строительства]», − говорится в ответе управления на обращение одного из жителей ближайших домов.

После схода жителей в начале августа 2021 года по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева были установлены бетонные блоки, заграждающие въезд на строительную площадку. Однако на видео, снятом жильцами близлежащих домов 23 августа было видно, как работники «SAMAL Residence» используют спецтехнику, чтобы убрать заграждения. Однако в течение недели работы вновь были приостановлены.