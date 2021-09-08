​Казахстан приостановил прием новых студентов из Афганистана в рамках межправительственной программы

Казахстан приостановил прием новых студентов в рамках грантового соглашения с правительством Афганистана, заключенного в 2010 году. За период 2010-2017 годов гранты от правительства Казахстана получили 1000 афганских студентов. Обучение по межправительственной программе продолжают 397 человек, однако большая часть из них находится в Афганистане, сообщили Vласти в министерстве образования и науки Казахстана.

В соответствии с двусторонним соглашением с 2010 года казахстанской стороной было выделено до 1000 грантов для граждан Афганистана. Набор в медицинские образовательные учреждения осуществлялся только с 2010 по 2012 год. 700 афганских студентов поступили в различные высшие учебные заведения Казахстана, еще 300 — в организации технического и профессионального образования. Обучение осуществлялось за счет бюджетных средств принимающей стороны.

В конце августа 2017 года министерства образования двух стран подписали меморандум, в рамках которого в вузы Казахстана было принято 16 студентов-бакалавров, 12 магистров и 2 докторанта.

«Новый прием афганских студентов в рамках указанного соглашения приостановлен, так как реализована основная цель в обучении 1000 афганских студентов. В целом, на сегодня в 25 казахстанских вузах [продолжают обучаться] 397 граждан Афганистана, большинство из них [сейчас находятся] в Афганистане, а оставшаяся часть − в Казахстане», − говорится в ответе на запрос Vласти.

На этом этапе Минобразования намерено лишь продолжать организацию обучения студентов в рамках меморандума 2017 года. В ведомстве также подчеркнули, что их сотрудники не ведут работу по оформлению/продлению виз для студентов из Афганистана, поскольку их приезд относится к компетенции МИД, а вопросы предоставления статуса беженца решает МВД.

В середине августа в казахстанских СМИ появилась информация о том, что десятки студентов могли быть депортированы в Афганистан из-за скорого окончания виз. Позднее министерство внутренних дел сообщило, что вопрос о выдворении студентов не стоит. В ведомстве заявили, что его сотрудники прорабатывали вопрос законного пребывания афганских граждан в Казахстане после 31 августа - даты, когда у студентов заканчивались визы. По данным Минобразования, на конец лета этого года в Казахстане находилось 102 студента из Афганистана.

Возвращение же тех студентов, которые покинули Казахстан на время каникул, станет возможным после стабилизации обстановки в Афганистане. Для них будет организован специальный чартерный рейс, заверяли в МИД.

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