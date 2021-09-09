Четыре казахстанских банка необоснованно списывали деньги со счетов казахстанцев – Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Казахстана установила факты удержания банками излишних денежных средств с граждан по их кредитам и долгам, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Как напомнили в Генпрокуратуре, Трудовым кодексом (статья 115) и законом «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (статья 23) установлен запрет на взыскание более 50% от причитающейся суммы заработной платы и пенсии.

«Однако банки (АО «Kaspi Bank», «Евразийский Банк», «Народный Банк Казахстана», «Хоум Кредит энд Финанс Банк») списывали денежные средства со счетов граждан свыше установленного запрета», - говорится в сообщении.

К примеру, Kaspi Bank выставил платежное требование в «Народный Банк Казахстана» на банковский счет, предусмотренный для получения заработной платы одним из жителей города Усть-Каменогорска. До поступления этого требования работодателем уже была удержана половина зарплаты на уплату алиментов. В итоге, после всех удержаний, на его расчетном счету оставалось всего 16 тыс. тенге (25%).

«Решением суда в пользу истца взыскана излишне удержанная сумма. Но на это ушло 9 месяцев судебных тяжб», - уточнили в Генпрокуратуре.

Аналогичные факты выявлены в Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В надзорном органе пояснили, что эта проблема возникла из-за не информированности банков о ранее произведенных удержаниях по исполнительному производству до поступления денег на банковский счет. В результате заемщики неправомерно лишались своего единственного источника дохода, что вызывало недовольство населения.

По представлению Генпрокуратуры Агентством по регулированию и развитию финансового рынка эта проблема разрешена путем введения в действие алгоритма по возврату в течение 5 рабочих дней банками и судебными исполнителями излишне уплаченной суммы на основании заявления клиента и интегрирования базы банков с автоматизированной информационной системой органов исполнительного производства.

«По заверениям Агентства, это дало возможность банкам видеть, какие удержания уже произведены с их клиента, чтобы суммарное удержание всех кредиторов не превышало установленных законом 50% от зарплаты или пенсии. В случае незаконного взыскания граждане вправе обратиться с жалобой в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, его территориальные подразделения или в прокуратуру», - отмечается в сообщении.