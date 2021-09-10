Казахстан готов к установлению деловых контактов с правительством Афганистана – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, находящегося в Казахстане с официальным визитом. Как сообщает Акорда, особое внимание в ходе встречи глава государства уделил развитию ситуации в Афганистане.

«Наша позиция в отношении Афганистана очевидна. Мы считаем, что международное сообщество не должно оставлять Афганистан в этот переломный для него момент, необходимо оказывать помощь и поддержку этой стране», - заявил Токаев.

Он выразил надежду, что «новое правительство Афганистана будет инклюзивным, уважающим интересы всех этнических групп и общественно-политических сил», «будет соблюдать свои обязательства по защите прав человека, прав женщин и детей, а также предпримет практические действия для того, чтобы защитить международное сообщество от распространения терроризма, незаконного оборота наркотиков и других вызовов, которые несут серьезную угрозу для глобальной и региональной безопасности и стабильности».

«В то же время правительство Казахстана готово к установлению конструктивных деловых контактов с правительством Афганистана, в особенности в сферах торговли и гуманитарных связей, поскольку у нас имеются традиционные активные связи в этих областях», - заявил Токаев.

И Токаев, и Османи подчеркнули приоритетную роль ООН в консолидации международных подходов на афганском направлении.

Вместе с тем, говорят о сотрудничестве с Македонией, глава государства, что «у наших стран много возможностей для наращивания взаимодействия, в частности, в сферах торговли, инвестиций, гуманитарных связей».

«Поэтому следует использовать существующий потенциал для развития сотрудничества между нашими государствами. Мы также ожидаем тесного взаимодействия по линии международных организаций», - добавил он.

В свою очередь Буяр Османи выразил надежду, что его визит в Казахстан «откроет новую страницу в отношениях между нашими государствами».

«Мы решительно настроены на углубление и укрепление двусторонних отношений», - сказал дипломат.