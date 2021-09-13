244 класса закрыты на карантин в Алматинской области – акимат

Заболели 209 детей и 47 педагогов
Тамара Вааль, Vласть
С начала учебного года в Алматинской области закрыты на карантин 244 класса из-за заболеваемости среди 209 учащихся и 47 учителей, сообщил заместитель акима региона Батыржан Байжуманов в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.
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