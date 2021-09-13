Заболели 209 детей и 47 педагогов
244 класса закрыты на карантин в Алматинской области – акимат
Фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

С начала учебного года в Алматинской области закрыты на карантин 244 класса из-за заболеваемости среди 209 учащихся и 47 учителей, сообщил заместитель акима региона Батыржан Байжуманов в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

«У нас (по области – V) 22 400 классов, из них сегодня закрыто 244. Всего 1% от всех классов», - сказал Байжуманов.

Замакима уточнил, что в школах заболели коронавирусной инфекцией 209 учеников, в связи с чем санитарными врачами области и районов вынесено 176 постановлений о введении карантина в 209 классах в 120 школах области. На домашний карантин переведено 3,5 тысячи человек.

Кроме того, из-за регистрации коронавируса среди 47 учителей на карантин переведены еще 35 классов и 374 ребенка.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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