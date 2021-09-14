По предварительным данным, среди них могут быть краснокнижные яблони Сиверса
В Алматы заведено уголовное дело по факту вырубки 300 деревьев
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Полиция Алматы завела уголовное дело по факту незаконной вырубки 300 деревьев улице Керей-Жәнібек хандар в Медеуском районе, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 340 УК РК - незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников. Назначена соответствующая экспертиза, по результатам которой по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение. Расследование проводит УП Медеуского района по территориальности», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Ранее в акимате на обращение жителей о вырубке ответили, что деревья вырубили на участке в 1,15 га. Из них территория в 1 га имеет целевое назначение – строительство кэмпинга, еще 0,15 га – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По предварительным данным, вырублены яблони Сиверса, которые включены в Красную книгу Казахстана.

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