Россия запретила ввоз сотен тонн сельскохозяйственной продукции из Казахстана и Кыргызстана, вся продукция была возвращена в страны отправления, сообщает информационное агентство КазТАГ.

«С 1 по 12 сентября Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области и Самарской таможней на российско-казахстанском участке государственной границы РФ, по направлению к пунктам пропуска МАПП «Маштаково», МАПП «Сагарчин» и МАПП «Орск», пресечено 27 попыток незаконного ввоза на территорию России подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска из Казахстана и Киргизии», – цитирует агентство пресс-службу Россельхознадзора.

Сообщается, что «при проведении фитосанитарного контроля подкарантинной продукции установлено, что без фитосанитарного сертификата ввозились из Казахстана лимоны, сливы, сухофрукты в ассортименте и фасоль сушеная (21,9 тонн)».

«В сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов из Казахстана поступили сухофрукты, фасоль сушеная, арахис лущёный, крупа рисовая, миндаль очищенный (231,3 тонн). В сопровождении фитосанитарных сертификатов, сведения в которых не соответствуют сведениям в товаротранспортных документах, ввозились из Казахстана сухофрукты и крупа рисовая (10,6 тонн). (…) Кроме того, из Казахстана поступила продукция (перец свежий, капуста и лук репчатый) общим весом 186 тонн, на которой отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании товаров, стране происхождения, экспортере или реэкспортере», – говорится в сообщении российского ведомства.

Ввоз 475 тонн подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана на территорию России был запрещен, а «виновные лица привлечены к административной ответственности». «Вся продукция возвращена в страны отправления», – добавили в Россельхознадзоре.