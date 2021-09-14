Депутаты хотят обязать иностранные соцсети и мессенджеры зарегистрироваться в Казахстане, иначе их заблокируют

Казахстанцы могут остаться без доступа к социальным сетям и мессенджерам из-за поправок, которые предложили внести в законодательство по правам ребенка два депутата от партии власти -Динара Закиева и Айдос Сарым. В частности, все иностранные мессенджеры и социальные сети должны будут пройти регистрацию в уполномоченных органах Казахстана, и открыть здесь свои представительства, в противном случае, они будут заблокированы.

Законопроект в первом чтении будет рассмотрен на пленарном заседании уже завтра, 15 сентября. Поправки, авторами которых указаны Закиева и Сарым, во многом повторяют законодательство, которые уже действует в странах-соседях Казахстана, в частности, в России и Узбекистане.

В рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка», депутаты предложили внести дополнить статью 1 закона «Об информатизации» подпунктами подпунктами 73) и 74), в котором уточняется, что из себя представляют онлайн-платформа – интернет ресурс и (или) сервис обмена мгновенными сообщениями и для чего они предназначены. А вот уже в статье 18-2 уточняют деятельность иностранной онлайн-платформы и сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории Республики Казахстан.

В частности, для того, чтобы осуществлять свою деятельность на территории Казахстана собственники иностранных онлайн-платформ или сервиса обмена мгновенными сообщениями должны будут пройти обязательную государственную регистрацию юридического лица и открыть свой филиал. При этом руководить филиалом должен гражданин Республики Казахстан.

«Руководителями филиалов (представительств) иностранной онлайн - платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории Республики Казахстан не могут быть иностранцы либо лица без гражданства. Руководитель филиала (представительства) иностранной онлайн - платформы на территории Республики Казахстан после получения предписания о принятии мер по выполнению указанного в пунктах 1, 1-1 и 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи» представления или решения от уполномоченного органа в области информации обязан выполнить его в течение не более двадцати четырех часов путем принятия мер к удалению информации, нарушающей требования законов Республики Казахстан, либо ограничению ее распространения на территории Республики Казахстан», говорится в подпунктах 2 и 3 дополненной статьи 18.

Свою позицию депутаты Сарым и Закирова объясняют кибербуллингом, который совершается с использованием соцсетей и мессенджеров. Поэтому в аннотации законопроекта отмечается их позиция о том, что «необходимо включить в законопроект соответствующий механизм реализации данной нормы, направленной на совершенствование законодательного регулирования государственных мер по противодействию противоправному контенту в сети интернет».

В случае неисполнения вышеперечисленных требований, парламентарии дополнили статью 66 пунктом 3 закона «Об информатизации». То есть, в случае отказа иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями пройти государственную регистрацию и открыть филиал через шесть месяцев после введения в действие документа, «деятельность данных ресурсов ограничивается на территории Республики Казахстан».

Кроме того, депутаты предложили внести дополнить статью 41-1 закона «О связи» дополнительными подпунктами по изменению порядка блокировки интернет-ресурсов. Если раньше это делалось по решению суда, то теперь – по решению уполномоченного органа.

«Уполномоченный орган в области информации определяет порядок ограничения доступа к запрещенной информации, приостановления и возобновления доступа к интернет-ресурсам, размещающим информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами Республики Казахстан или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которой был временно приостановлен предписанием уполномоченного органа в области информации», - отмечается в документе.

Более того, уполномоченный орган в области информации будет вести единый реестр учета интернет-ресурсов, размещающих информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами Республики Казахстан или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которой был временно приостановлен внесенным в уполномоченный орган в области информации представлением Генерального прокурора или его заместителей, а также предписанием уполномоченного органа в области информации».