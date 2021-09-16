Суд оштрафовал художника Асхата Ахмедьярова, проводившего акции в защиту Малого Талдыколя

Вечером в среду столичный суд назначил штраф художнику Асхату Ахмедьярову, проводившему акции в защиту группы озер Малый Талдыколь. Суд посчитал его виновным в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Об этом сообщает «Радио Азаттык».

Как сообщает издание, Ахмедьярову назначили штраф в размере 14 585 тенге.

Судья Канат Иманалиев также объявил, что делает художнику предупреждение «за неповиновение полиции» по пункту 1 статьи 667 кодекса об административных правонарушениях и налагает штраф по статье 434 «за нецензурную брань в адрес физического лица».

«Суд не согласен с доводом вашего адвоката о том, что [Ахмедьярову полицейские] «не предложили проследовать с ними в участок». Вам делалось такое предложение, но вы оказали сопротивление. С учетом отсутствия у вас судимости суд выносит предупреждение. За нецензурную лексику в адрес физлица с учетом наличия у вас малолетних детей судом налагается штраф. Вы вправе обжаловать это решение», – цитирует «Азаттык» судью Иманалиева.

Судья также добавил, что по этим обвинениям Ахмедьярову грозило наказание в виде ареста, но суд ограничился предупреждением и штрафом.

Адвокат Ахмедьярова Гульшат Дуйсенова считает, что сотрудники полиции нарушили права ее клиента. По ее словам, ранее 13 сентября Асхат Ахмедьяров без всяких на то оснований доставлялся в участок, где его удерживали около пяти часов без еды и воды.

«Полицейские не вмешивались, когда увидели ссору с владельцем спецтехники, работающей на озере Малый Талдыколь, и ждали подходящего момента, чтобы забрать его», — сказала адвокат.

Художник Асхат Ахмедьяров неоднократно проводил акции и перформансы в защиту группы озер Малый Талдыколь в столице. Столичные активисты требуют сохранить озера, занимающие 602 гектара, в то время как городские власти заявляют о сохранении 20 гектар «водной глади» и планах по застройке остальной территории жильем и социальными объектами. Сейчас, по сообщениям активистов, продолжается активная засыпка озер грунтом, что разрушительно сказывается на экосистеме озер.