Им назначен Алп Ер Тунга Ерсой
Сменился президент аэропорта Алматы
фото Жанары Каримовой

Сменился президент международного аэропорта Алматы, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Решением Совета директоров от 14 сентября 2021 года внесены следующие изменения в состав исполнительного органа: исключен Эркал Кадри Мете – президент; назначен Алп Ер Тунга Ерсой – президент», – говорится в сообщении.

2 сентября Алп Ер Тунга Ерсой был включен в состав совета директоров «Международного аэропорта Алматы». Совет директоров аэропорта состоит из пяти человек.

Турецкая компания TAV Airports Holding выкупила 100% акций Международного аэропорта Алматы в мае 2020 года и планирует модернизировать его и построить новый терминал. Планируется, что новый терминал будет открыт во втором квартале 2022 года. Стоимость проекта оценивается в 150 млн евро, общая площадь терминала составит 55 тысяч квадратных метров.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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