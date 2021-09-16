Сменился президент аэропорта Алматы

«Решением Совета директоров от 14 сентября 2021 года внесены следующие изменения в состав исполнительного органа: исключен Эркал Кадри Мете – президент; назначен Алп Ер Тунга Ерсой – президент», – говорится в сообщении.

2 сентября Алп Ер Тунга Ерсой был включен в состав совета директоров «Международного аэропорта Алматы». Совет директоров аэропорта состоит из пяти человек.

Турецкая компания TAV Airports Holding выкупила 100% акций Международного аэропорта Алматы в мае 2020 года и планирует модернизировать его и построить новый терминал. Планируется, что новый терминал будет открыт во втором квартале 2022 года. Стоимость проекта оценивается в 150 млн евро, общая площадь терминала составит 55 тысяч квадратных метров.