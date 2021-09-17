Перспективы расширения связей обсудили президенты Казахстана и Ирана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, в ходе которой стороны высказали заинтересованность в укреплении связей в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, инвестиций, сообщает в пятницу сайт Акорды.

«Это наша первая встреча. Уверен, что она придаст импульс взаимодействию между нашими государствами. Иран – наш добрый сосед в Каспийском регионе и близкий партнер в исламском мире. С момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ираном нет никаких разногласий», – отметил Токаев.

В ходе встречи отмечены положительные тенденции в развитии двусторонней торговли в 2021 годы. Главы государств подтвердили готовность приложить усилия для ее наращивания. Также они высказали общую заинтересованность в укреплении связей в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, инвестиций и договорились обменяться визитами.