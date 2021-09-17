Перспективы расширения связей обсудили президенты Казахстана и Ирана

Токаев планирует посетить Иран
Тамара Вааль, Vласть
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, в ходе которой стороны высказали заинтересованность в укреплении связей в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, инвестиций, сообщает в пятницу сайт Акорды.
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