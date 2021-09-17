Он считает, что страны ШОС должны помочь стране сейчас
Токаев предлагает открыть в Алматы гуманитарный хаб ШОС для Афганистана
Кабул. Фото из архива Vласти

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предлагает открыть в Алматы гуманитарный хаб для помощи Афганистану, заявил он в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в пятницу в Душанбе.

«Учитывая уже имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности Казахстана, предлагаем организовать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану. Убежден, этот шаг позволит повысить роль нашей организации в решении острых проблем региона, а также гармонично дополнить деятельность ООН и других международных структур», - заявил Токаев.

Он отметил, что «Казахстан видит будущий Афганистан, как подлинно независимое и единое государство, живущее в мире с собой и со своими соседями».

«В этот судьбоносный исторический момент многонациональный народ Афганистана не должен остаться наедине перед лицом беспецендентных трудностей», - считает Токаев.

Президент Казахстана призвал ШОС «с ее огромным влиянием (…) сыграть свою активную роль в достижении мира и согласия в этой стране». «Только коллективными усилиями мы сможем обеспечить региональную безопасность в борьбе с текущими угрозами», - убежден он.

«Со своей стороны Казахстан расширяет взаимодействие с нашими региональными партнерами для пресечения перетока деструктивной идеологии, наркотиков и неконтролируемом миграции за пределы Афганистана. Мы также готовы оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан», - сказал Токаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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