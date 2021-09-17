Новым директором ЕБРР по Казахстану стал Хусейн Озхан

Новым директором Европейского банка реконструкции и развития по Казахстану стал Хусейн Озхан. Он приступит к обязанностям уже в сентябре, сообщает пресс-служба института.

«Казахстан является важной страной для ЕБРР, где многое можно сделать в таких сферах, как возобновляемые источники энергии, цифровизация и развитие региональных транспортных сетей. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с представителями государственного и частного сектора по продвижению зеленых, инклюзивных и устойчивых проектов, направленных на устранение серьезных вызовов нашего времени, а именно: восстановление после пандемии Covid-19 и изменение климата», − полагает Озхан.

Хусейн Озхан является гражданином Турции, работает в ЕБРР с 2011 года. Занимал различные должности в отделе инфраструктуры, возглавлял офис ЕБРР в Анкаре и был заместителем главы банка по Турции. В недавнем прошлом работал советником вице-президента по банковским операциям.

Озхан сменил на посту странового директора Агриса Прейманиса, занимавшего эту должность в последние 4,5 года. Прейманис продолжит работу в регионе в качестве советника управляющего директора ЕБРР по Центральной Азии.