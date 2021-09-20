В Алматы построят музей искусства

В Алматы на пересечении проспектов аль-Фараби и Назарбаева возведут музей искусства, сообщил в понедельник бизнесмен Нурлан Смагулов, который профинансирует проект. Его стоимость оценивается в $100 млн.

Проект Almaty museum of arts разработан британской компанией Chapman Taylor, строительство музея займет около двух лет, рассказал бизнесмен.

По словам Смагулова, акимат Алматы уже передал его компании участок земли, на которой планируется возвести музей, но пока ещё не получено разрешение на строительство. Бизнесмен пообещал провести общественные слушания.

Музей будет состоять из двух пересекающихся зданий L-образной формы, символизирующих город и горы. Входы в музей будет со стороны проспекта Назарбаева и нового Театра балета, который сейчас достраивается.

Площадь музея составит больше 10 тысяч квадратных метров. В музее будут галереи, библиотека, общественные пространства — кафе, ресторан, магазин. Через музей будет проходить «улица искусств».

«Это не будет музей картин Смагулова. У нас амбиции привести работы из России, Англии, Франции и Америки», — заметил бизнесмен.

Смагулов сообщил, что в общую стоимость проекта входит не только строительства здания, но и экспозиции и т.д. При этом предприниматель намерен профинансировать возведение музея самостоятельно: это «деньги моей семьи», сказал он.

Новый музей намерен сотрудничать с музеем искусств имени Кастеева.

«Мы должны сделать музей для новых поколений, для продвинутых людей, для туристов. Для нас это большое приключение, авантюра — сделать новое пространство».

55-летний Нурлан Смагулов владеет сетью торгово-развлекательных центров Mega, компанией «Астана Групп», гостиницей «Алматы». Forbes оценивает его состояние в $700 млн. В декабре прошлого года Смагулов сообщил об открытии собственного благотворительного фонда, который намерен поддерживать социальные проекты, а также инициативы в области искусства и спорта.

Несколько крупных бизнесменов в последние годы заявляли о намерении построить в Алматы музей современного искусства, однако ни один из проектов в итоге не состоялся.