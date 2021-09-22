3,8 млрд тенге потратили на 100 новых учебников на казахском языке

В Казахстане презентован проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», на который в общей сложности потрачено около 3,8 млрд тенге. Об этом в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил исполнительный директор общественного фонда «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы.

«Средний расход на каждую книгу, то это 3 860 тенге. Здесь простая арифметика, у нас сто учебников, каждый из них был напечатан тиражом в 10 тысяч (экземпляров – V), весь тираж – примерно 1 млн экземпляров. Итого примерно 3,8 млрд тенге», - назвал сумму Кенжеханулы.

По его заверениям, в эту сумму вошли затраты на приобретение авторских прав, организацию переводческой деятельности, подготовку к печати, саму печать учебников непосредственно и распространение.

«Мы сделали открытый конкурс, в котором участвовали наши крупнейшие издательства в стране. Все книги печатались внутри Казахстана, ничего не печаталось за границей. Перевод состоял из нескольких уровней – это, непосредственно, переводческая деятельность, научная редактура, литературная редактура, верстка и подготовка к печати. Наиболее сложная часть – это выкуп прав, потому что это интеллектуальная собственность и автор сам решает, какую стоимость ему объявить. Поэтому по каждому учебнику мы вели отдельные переговоры», - резюмировал директор фонда.

Как сообщается на сайте Акорды, сегодня государственный секретарь, председатель Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте РК Крымбек Кушербаев провел расширенное заседание Нацкомиссии, на котором состоялась презентация проекта «Новое гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке» в рамках программы «Рухани жаңғыру». Этот проект реализован Национальным бюро переводов. Каждый из 100 учебников переведен на казахский язык и издан тиражом 10 000 экземпляров, а книги переданы во все учебные заведения страны, включая частные университеты.

«На казахский язык переведены научная литература и академические бестселлеры, включенные в программы лучших университетов мира. Они уже переведены на десятки языков и распространены огромными тиражами в развитых странах. Это большое достижение, что наши преподаватели и студенты получили доступ к такому контенту. Это, по сути, масштабное продолжение программы «Болашак». Благодаря программе «Болашак» около 20 000 наших студентов прошли обучение в ведущих университетах мира. И теперь почти 500 тысяч казахстанских студентов, обучающихся в нашей стране, имеют возможность учиться на казахском языке по лучшим учебникам университетов Кембриджа, Оксфорда и Гарварда», - сказал госсекретарь.

По сообщению пресс-службы президента, «благодаря 100 новым учебникам кардинально обновилось содержание целого ряда направлений гуманитарного образования, которые очень важны для общественного сознания», «многие науки, как философия, история, социология, политология, право и юриспруденция, журналистика, культура и искусство, лингвистика, востоковедение, теория литературы, педагогика и психология, получили новое междисциплинарное, эволюционное и гуманистическое содержание». Кроме этого, «открылись новые возможности для расширения сферы применения казахского языка», возникают новые направления развития языковой среды, как экономика, микро- и макроэкономика, менеджмент и маркетинг, финансовая грамотность, английское право, статистика, количественные и качественные методы исследования, этика и эстетика, антропология, интернет-психология, этика СМИ, история искусства, театр и кино и другие.

«Безсуловно, очень важно получать новый контент посредством перевода с другого языка. Но так же важно представить нашу идентичность, казахскую культуру и духовность на других языках, чтобы стать открытыми всему миру. Этот обмен должен быть двусторонним. Через Национальное бюро переводов уже реализовано несколько успешных проектов. В частности, лучшие произведения 60 казахских поэтов и писателей переведены на 6 официальных языков ООН и распространены в библиотеках 90 стран. В прошлом году сборники великого Абая, посвященные 175-летию поэта, переведены и распространены на 10 языках мира», - добавил Кушербаев.

Госсекретарь отметил, что начатую работу по проекту следует продолжить, не ограничиваясь учебниками и художественной литературой.

Также сообщается, что на базе 100 учебников подготовлено 200 онлайн-курсов на казахском и русском языках и записано более 5000 видеолекций. В будущем эти учебные материалы станут базовой основой Открытого университета Казахстана, придадут хороший импульс развитию технологий дистанционного обучения, оцифровки образования и дальнейшему движению к технологическому прогрессу.

«Благодаря проекту «100 новых учебников» мы представили каждому студенту Казахстана возможность ознакомиться с лучшими учебниками, идеями и трудами самых известных ученых мира. Они открыты и доступны в виде книги и онлайн-курса. Все это свидетельство заботы государства о молодых людях, которые хотят учиться и получать хорошее образование», - сказал госсекретарь.

Он также дал ряд поручений от имени Национальной комиссии. В частности, по его словам, все произведения искусства, созданные при поддержке государства в рамках программы «Рухани жаңғыру», должны свободно распространяться как общественное достояние и не должны принадлежать лишь государственным учреждениям или отдельным организациям. Также он поручил обеспечить эффективное использование учебников и научной литературы, переведенных в рамках проекта «Новое гуманитарное образование.100 новых учебников на казахском языке», включив их в учебные программы; внести поправки в закон «Об образовании», регулирующие деятельность организаций образования по дистанционному и онлайн обучению; разработать и реализовать постоянный план работы, включающий перевод на казахский язык детской и молодежной литературы, гуманитарных и технических учебников, бизнес-литературу и другие направления; казахско-английский и англо-казахский Оксфордский словарь, подготовленный Национальным бюро переводов и Оксфордским университетом, издать и распространить во всех библиотеках средних и высших учебных заведений. Вместе с тем в рамках плана поэтапного перехода на латиницу электронные тексты 100 переведенных учебников должны быть изданы на новом казахском алфавите на платформе Казахстанского открытого университета, а классические произведения казахской литературы, включенные в школьную программу, переведены на латиницу на платформе Открытой библиотеки Казахстана.