Они займут 52% мест в парламенте
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Исландия первой из европейских стран избрала парламент, большинство в котором составят женщины
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир во время голосования 25 сентября, фото АР

Исландия стала первой европейской страной, где большинство мест в парламенте займут женщины. По результатам выборов накануне, они получили 33 из 63 мест в парламенте или 52%, пишет ВВС.

На прошлых выборах в Исландии женщины получили 24 из 63 мест. В стране нет квот для женщин в законодательном органе, в отличии от многих других стран, но при этом партии в своих уставах нередко имеют такие квоты.

Ближе всего к подобным результатам по представительству женщин в парламенте среди европейских стран – Швеция, где женщины занимают 47% мест в парламенте. Лидером в мире по числу женщин в парламенте удерживает Руанда, где женщины занимают 61% кресел в парламенте.

Исландия считается одним из лидеров гендерного равноправия, в стране принят целый ряд законов, требующих равной оплаты труда женщин и мужчин, уравнивающих их в правах на отпуск по уходу за ребенком и другие. В настоящее время премьер-министром страны также является женщина – Катрин Якобсдоттир. Женщины занимают посты премьеров и президентов и в целом ряде других европейских стран – Норвегии, Финляндии, Эстонии, Литве, Косово, Словакии, Сербии, Дании и других. Молдова в этот момент – единственная страна, где женщины одновременно занимают посты президента и премьер-министра.

В Казахстане в мажилисе женщины занимают 27% мест, в сенате – только 18% мест.

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