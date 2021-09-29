​Жители ЖК «Сакура» в Алматы готовятся перекрыть улицу, протестуя против регулярного отключения воды и электричества

Сегодня вечером жители ЖК «Сакура» в городе Алматы собираются на 10 минут перекрыть улицу Арайлым, протестуя против действий компании-застройщика RAMS Kazakhstan. Жители возмущены нежеланием компании оплачивать услуги поставщиков коммунальных услуг, состоянием инженерных сетей и строительством другого жилого комплекса на территории их домов, сообщила корреспонденту Vласти участница инициативной группы.

По ее словам, RAMS задолжал поставщику воды порядка 17 млн. тенге, которые отказывается платить. Из-за этого накануне поставщик отключил подачу воды до момента полного погашения долга.

«Откуда появилась эта задолженность? В августе этого года поставщик воды зафиксировал, что счетчики на входе в ЖК сломаны. Согласно договору, когда счетчик сломан, и они не могут снять показания, поставщик начисляет сумму в трех-четырехкратном размере. Тогда выставили задолженность порядка 22 млн. тенге. Да RAMS оплатил 5 млн тенге. Но дальше он платить не хочет», - рассказала жительница.

Она подчеркнула, что у жителей ЖК сейчас нет никаких лицевых счетов, чтобы оплачивать услуги поставщика воды ТОО «Орхан» напрямую. Такая возможность не предусмотрена, потому что застройщик не стал соблюдать все технические требования. Активистка отмечает, что жители готовы платить, но у них нет такой возможности, и потому должником является компания.

Жительница дома также рассказала о перебоях в подаче электричества: «У нас есть больные ковидом, престарелые люди, малолетние дети. Мы сидим без электричества. Такие случаи бывали и зимой, мы сидели без отопления. У нас все в больницы попали: родители, дети. Когда отключат электричество − у нас нет ни отопления, не воды».

Жители, заметила активистка, обеспокоены и отсутствием средств пожарной безопасности в ЖК: датчиков задымления, рукавов для пожарных и огнетушителей. Помимо этого на территории многоквартирных домов начали строить объекты другого ЖК Grand Vie: «Здание находится в полутора метрах от нашего дома и котельной с газовыми трубами, которые оголены. Если застройщик кинет что-то на эту трубу, мы все взлетим на воздух. Это не нагнетание обстановки. А ситуация, в которой мы живем уже полтора года».

Жители обращались с просьбами в районный акимат, в управление градостроительного контроля, но проблемы не решались: «Акимат Бостандыкского района в курсе, мы все время собираемся. У нас уже стали обязательными походы в акимат раз в месяц. За эту неделю было уже два собрания. Но ничего не решается, никто нас не слышит. ГАСК нормально не отреагировал. Они сказали, что этот проект [Grand Vie − V] не был утвержден, когда мы писали летом. Каким образом можно строить по неутвержденному проекту целый дом? <…> Акимат дает нам обещания, что поговорит с застройщиком, но на этом все заканчивается. Люди находятся на грани».

В ответ на бездействие со стороны застройщика и местных органов власти жители решили перекрыть улицу Арайлым на 10 минут. Они требуют, чтобы застройщик привел в порядок все инженерные сети: электричество и водоснабжение, а также средства пожарной безопасности и котельную. Застройщик также должен остановить строительство другого ЖК на территории их домов.

«Жители хотели перекрыть улицу Арайлым из-за отключения воды все лето. Мы, как инициативная группа, их сдерживали. Потому что акимат обещал нам помочь. Мы всегда ходили на переговоры. Но сейчас мы больше не можем ничего сдерживать», − пояснила активистка.

Vласть не располагала комментарием застройщика на момент публикации новости.