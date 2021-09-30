Доходы высокопоставленных чиновников в Казахстане будет проверять АФМ

В четверг в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Новые поправки необходимы, чтобы Казахстан в начале 2022 года прошел второй раунд взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, законопроектом закрепляется понятие «публичное должностное лицо», а также закрепляется функция агентства по финмониторингу дополнительно проверять их доходы и имущество.

«Эти законодательные меры позволят избежать критических замечаний, которые могут возникнуть у экспертов при проведении взаимной оценки. То есть эти меры дают возможность в последующем предостеречь нашу страну от возможных экономических санкции (эмбарго) со стороны международных организаций и государств-членов ООН», - отметил депутат мажилиса Сергей Симонов.

Законопроект содержит ряд нововведений превентивного характера. В частности, на законодательном уровне устанавливается надлежащий контроль по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами Республики Казахстан. Перечень этих лиц будет утверждаться президентом, а агентство по финансовому мониторингу в свою очередь будет вести персональный список этих лиц, членов их семьей и близких родственников. Как пояснил депутат, публичные должностные лица Казахстана и их близкие при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке.

«Данная норма направлена на достижение финансовой прозрачности и возможного пресечения правонарушений, связанных с использованием вверенных полномочий политически значимыми должностными лицами», - пояснил он.

Депутат уточнил, что законопроектом впервые вводится понятие «публичное должностное лицо», к которым относятся лица, занимающие ответственные государственные должности, должностные лица, лица, уполномоченные на выполнения государственных функций, а также лица, управляющие государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора. При этом, согласно международным стандартам ФАТФ, к национальным публичным лицам относятся лица, которые наделены в пределах своей страны публичными функциями управления государством – главы государств и правительств, старшие сотрудники правительства, судебные и военные, видные политические деятели, руководители государственных корпораций и публичные личности политических партий.

Кроме того, законопроектом предусмотрено отнесение лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организацию торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество к субъектам финансового мониторинга.

«Наделение вышеуказанных лиц статусом субъектов финансового мониторинга позволит оптимизировать преследование отмывания незаконных денежных средств, совершаемых зачастую посредством цифровых манипуляций, и подготовить систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к возникающим угрозам в сфере цифровых услуг и неправомерного использования таких виртуальных платформ в пределах территории Республики Казахстан», - считает Симонов.

И третья поправка предоставляет доступ к данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу. Это необходимо для того, чтобы установить прозрачность сведений о законном владельце учреждения.