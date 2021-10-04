Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

В рамках соглашения ОПЕК+ Казахстан будет ежемесячно увеличивать добычу нефти в среднем на 16 тыс. баррелей в сутки. Такое решение принято в понедельник в ходе министерского заседания стран-участниц соглашения, сообщает пресс-служба министерства энергетики.

По информации ведомства, министр энергетики Магзум Мирзагалиев заявил, что страна выступает за дальнейшее постепенное увеличение добычи в последующие месяцы.

По итогам заседания принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно до тех пор, пока участники соглашения не снимут ограничения.

«Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в октябре составит 1,524 млн. баррелей в сутки. Каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. баррелей в сутки», - сообщили в Минэнерго.