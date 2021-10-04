Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Ежемесячно добыча будет увеличиться в среднем на 16 тыс. баррелей в сутки
Тамара Вааль, Vласть
В рамках соглашения ОПЕК+ Казахстан будет ежемесячно увеличивать добычу нефти в среднем на 16 тыс. баррелей в сутки. Такое решение принято в понедельник в ходе министерского заседания стран-участниц соглашения, сообщает пресс-служба министерства энергетики.
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