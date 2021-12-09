Заявления от заемщиков, требующих кредитной амнистии, передают в банки и МФО

Заявления от заемщиков, которые они оставили в агентстве по финнадзору, передают в кредитные организации, сообщили Vласти в ведомстве.

«Граждане, приходящие в Агентство в основном пишут заявления о предоставлении кредитной амнистии или реструктуризации займов и снижению долговой нагрузки. Эти заявления агентством принимаются, регистрируются, распределяются и перенаправляются по кредиторам», - рассказал заместитель директора департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Ернар Оразбаев.

"С 1 октября текущего года законодательно введен обязательный для банков и МФО механизм урегулирования просроченной задолженности. В первую очередь при наступлении просрочки граждане должны обращаться напрямую к кредитору. Кредиторы рассматривают заявление в течение 15 дней, и могут удовлетворить предложения граждан, предложить свои условия или представить мотивированный отказ. При несогласии с ответом кредитора граждане могут обратиться в агентство", - добавил он.

В четверг утром в Алматы у здания агентства по регулированию и развитию финансового рынка около сотни ипотечников развернули палатки и шатры, требуя кредитную амнистию. О том, что одной из ипотечниц простили кредит, ранее в Facebook заявил лидер незарегистрированной Демпартии Жанболат Мамай. Сейчас находящиеся у здания агентства ипотечники заполняют бланки заявлений, которые им раздали. На месте дежурит полиция, собравшихся просят сдавать заявления и расходиться. Но людей становится все больше, собравшиеся требуют встречи с руководством агентства, так как считают, что бланки с заявлениями «пойдут на мусор».

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявило, что Жанболат Мамай распространил недостоверную информацию о кредитной амнистии «в личных политических целях». Лидер незарегистрированной Демпарти в свою очередь ответил, что неоднократно встречался с руководством агентства по вопросам кредитным вопросам граждан, некоторые проблемы были решены: кому-то дали график, кому-то разблокировали счета. Однако почему-то агентство об этом умолчало в своем заявлении. Мамай считает, что такой подход говорит о нежелании власти решать проблему населения.

/Новость обновлена 10 декабря в 17:15, по просьбе пресс-службы агентства по финнадзору внесены поправки в представленную ранее информацию, изменено имя спикера. Vласть приносит извинения за неточности/