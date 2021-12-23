В Казахстане создан национальный холдинг QazBioPharm

«Создать акционерное общество "Национальный холдинг QazBioPharm" со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Определить основным предметом деятельности холдинга эффективное управление юридическими лицами, государственные доли участия в уставных капиталах которых передаются во владение и пользование холдинга в целях обеспечения биологической безопасности, устойчивого развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтического рынка, стимулирования развития биофармацевтической науки и промышленности, а также обеспечения потребности государства и общества в биофармацевтической продукции», - говорится в постановлении.

Уставный капитал холдинга будет сформирован за счет передачи государственного пакета акций АО «Научный центр противоинфекционных препаратов». Право владения и пользования государственным пакетом акций холдинга получит министерство здравоохранения.

Вместе с тем постановлением Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, Национальный центр биотехнологии РГП на ПХВ «Республиканская коллекция микроорганизмов» переданы из ведения комитета науки МОН в ведение Минздрава.

Также реорганизовано республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» министерства здравоохранения путем преобразования в ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности», ТОО «Национальный центр биотехнологии», ТОО «Республиканская коллекция микроорганизмов» и ТОО «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Государственные доли участия в уставных капиталах этих ТОО, а также ТОО OtarBioPharm и ТОО «Научно-аналитический центр "Биомедпрепарат"» будут переданы в новый холдинг.

Ранее депутаты фракции Народной партии в мажилисе выступили против создания производственного холдинга «Казбиофарм» на базе НИИ проблем биологической безопасности, отметив, что создание холдинга как подведомственной организации Минздрава сразу же создает целую линейку конфликтов интересов и, как следствие, коррупционных рисков.