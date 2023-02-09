В будущем планируется построить заводы
AstraZeneca начнет выпускать лекарства в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Министерство здравоохранения Казахстана и биофармацевтическая компания AstraZeneca подписали меморандум о взаимопонимании, передает «Казинформ». AstraZeneca начнет выпускать лекарства в стране, а в будущем планируется построить заводы.

«Согласно предвыборной платформе президента дано поручение довести выпуск казахстанских лекарств до 50%. Мы заключили соответствующий меморандум с AstraZeneca», – сказал первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

На начальном этапе AstraZeneca будет работать на базе казахстанских фармацевтических компаний, а в будущем планируется строительство отдельных заводов.

В Минздраве отмечают, что компания не только инвестирует в экономику Казахстана миллионы долларов США, но и откроются новые рабочие места, а отечественные специалисты освоят британские технологии.

«До настоящего времени мы зарегистрировали около 40 препаратов. Планируем завозить еще 15 инновационных препаратов и производить четыре препарата. Это лекарства для лечения кардиологических, респираторных, редко встречающихся заболеваний, диабета», – сообщил директор представительства компании AstraZeneca в Казахстане Александр Таришкин.

Директор департамента компании по связям с правительством Великобритании Дэвид Бойд заявил, что подписание меморандума говорит о готовности к партнерской работе с правительством Казахстана, чтобы обеспечить население лучшими медицинскими препаратами.

AstraZeneca – британская компания, производящая медицинские препараты для лечения онкологических, кардиологических, неврологических, аутоиммунных заболеваний, а также заболеваний органов дыхания и редких болезней. Представительство AstraZeneca в Казахстане было зарегистрировано 15 лет назад.

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